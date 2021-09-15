Montero: Hata yapınca maalesef affetmiyorlar
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Borussia Dortmund yenilgisiyle başladı. Maçın ardından siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Montero yaptığı açıklamada 2 hata yaptıklarını ve iyi oyuncuların d abu hataları affetmediğini söyledi.
3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Montero, şu ifadeleri kullandı:
"İyi başladık, ilk 20-25 dakika iyiydik. 2 tane hata yaptık ve iyi oyunculara karşı hata yapınca maalesef affetmiyorlar. Sonrasında golü bulduk ama istediğimizi alamadık."
"Sessiz, sakin bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum. İyi bir hocamız, teknik kadromuz var. Gruptan çıkmak istiyoruz, bunu yapacak gücümüz var."