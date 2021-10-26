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Spor Montella'dan Türk gazetecilere tepki
Spor

Montella'dan Türk gazetecilere tepki

Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mesnuplarının kendisini protesto etmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 20:08:00 -
Montella'dan Türk gazetecilere tepki

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor maçı sonrası basın toplantısında kendisini protesto edip toplantıyı terk eden gazeteciler için “Akıllı bir soru soracaklardı ama yapmadan gittiler. Onların davranışlarını insanlar paylaşabilir mi? Kabul edebilir mi? Sanmıyorum. Çok şey söylenebilir ama söylememek en iyisi” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Niğde Anadolu FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İdman öncesi konuşan mavi lacivertli kulübün teknik direktörü Vincenzo Montella, Sivaspor maçında ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan dolayı oyuncularını tebrik ettiğini kaydetti.

Balotelli zeki olduğunu gösterdi

Geçen hafta maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin kendisini protesto edip toplantıyı terk etmesini değerlendiren İtalyan hoca, “Akıllı bir soru soracaklardı ama yapmadan gittiler. Aslında arkaya bakmamak lazım. Her maç sonunda polemiğe girmek isteyen bir insan değilim. Onların davranışlarını insanlar paylaşabilir mi? Kabul edebilir mi? Sanmıyorum. Çok şey söylenebilir ama söylememek en iyisi” dedi.

Son maçta gol atan Mario Balotelli’nin performansı hakkında gelen soruyu da cevaplayan Montella, “Balotelli rakiplerden daha zeki olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası maçında oynamayan futbolculara şans vereceğini belirten Montella, kupada adım adım ilerleyeceklerini dile getirdi. Daha sonra konuşan Jonas Svensson ve Metehan Mimaroğlu ise takım olarak pozitif havayı devam ettirip performanslarını arttıracaklarını söyledi.

DHA

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