Montasser Lahtimi sağlık durumu nasıl? Montasser Lahtimi kaç yaşında?
Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi. Genç futbolcunun aracıyla tıra çarptığı öğrenildi. Peki, Montasser Lahtimi'nin sağlık durumu nasıl?
Montasser Lahtimi, Trabzon'da Havalimanı viyadük üzerinde TIR'a çarptı. 21 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Montasser Lahtimi kaç yaşında?
Montasser Lahtimi 1 Nisan 2011'de Fas'ta dünyaya geldi. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 18 Ağustos 2022'de 600 bin Euro'ya FUS Rabat'tan Trabzonspor'a transfer oldu.