  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Monaco'yu darmadağın ettik! Helal olsun size...
Spor

Monaco'yu darmadağın ettik! Helal olsun size...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, evinde Monaco’yu 4-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Grubun diğer maçında ise, Ferencvaros evinde Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 23:53:00 -
Monaco'yu darmadağın ettik! Helal olsun size...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, evinde Monaco’yu 4-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Grubun diğer maçında ise, Ferencvaros evinde Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup etti.

14. dakikada Embolo’nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

18. dakikada Hamsik’in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas’ın meşin yuvarlağı Umut Bozok’a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Umut Bozok’un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana’nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi.

36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas’ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu.

39. dakikada Djaniny’in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

42. dakikada Djaniny’in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti.

44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel’in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr’a çarparak filelere gitti: 1-0

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

48. dakikada Bakasetas’ın korner vuruşuna iyi yükselen Hugo’nun kafası ağlara gitti: 2-0

57. dakikada Bardhi’nin enfes frikiği ağlarla buluştu: 3-0

69. dakikada Bakasetas’ın pasında Trezeguet plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0

80. dakikada ceza sahası içinden Martins’in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, evinde Monaco’yu 4-0 mağlup etti.

 

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Ahmet Çakar şampiyonu ilan etti! Hem de o statta...
Ahmet Çakar şampiyonu ilan etti! Hem de o statta...

Spor

Ahmet Çakar şampiyonu ilan etti! Hem de o statta...

81 ilde büyük ilgi gördü! Rekor kırıldı: Tarım Kredi marketlerde rekor satış, ayçiçek yağı, pirinç, şeker...
81 ilde büyük ilgi gördü! Rekor kırıldı: Tarım Kredi marketlerde rekor satış, ayçiçek yağı, pirinç, şeker...

Ekonomi

81 ilde büyük ilgi gördü! Rekor kırıldı: Tarım Kredi marketlerde rekor satış, ayçiçek yağı, pirinç, şeker...

Haaland sözleşme detayları: Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı! İnanılmaz rakam
Haaland sözleşme detayları: Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı! İnanılmaz rakam

Spor

Haaland sözleşme detayları: Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı! İnanılmaz rakam

Doğanın sunduğu şifa deposu... Yabani üvez meyvesinin inanılmaz 5 faydası
Doğanın sunduğu şifa deposu... Yabani üvez meyvesinin inanılmaz 5 faydası

Gıda

Doğanın sunduğu şifa deposu... Yabani üvez meyvesinin inanılmaz 5 faydası

Cezayir'in Medgaz boru hattında milyarlarca metreküp doğal gaz taşınacak! Enerji krizinde fırsat
Cezayir'in Medgaz boru hattında milyarlarca metreküp doğal gaz taşınacak! Enerji krizinde fırsat

Ekonomi

Cezayir'in Medgaz boru hattında milyarlarca metreküp doğal gaz taşınacak! Enerji krizinde fırsat

Ünlü teknik adam Shevchenko gözlerine inanamadı!
Ünlü teknik adam Shevchenko gözlerine inanamadı!

Aktüel

Ünlü teknik adam Shevchenko gözlerine inanamadı!

Valerien Ismael ilk kez deneyecek!
Valerien Ismael ilk kez deneyecek!

Spor

Valerien Ismael ilk kez deneyecek!

Milyon dolarlık silah satışında Türk İHA'larını işaret ettiler!
Milyon dolarlık silah satışında Türk İHA'larını işaret ettiler!

Teknoloji

Milyon dolarlık silah satışında Türk İHA'larını işaret ettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23