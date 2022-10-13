Monaco'yu darmadağın ettik! Helal olsun size...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, evinde Monaco’yu 4-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Grubun diğer maçında ise, Ferencvaros evinde Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, evinde Monaco’yu 4-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Grubun diğer maçında ise, Ferencvaros evinde Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup etti.
14. dakikada Embolo’nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
18. dakikada Hamsik’in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas’ın meşin yuvarlağı Umut Bozok’a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı.
20. dakikada Umut Bozok’un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana’nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi.
36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas’ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu.
39. dakikada Djaniny’in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
42. dakikada Djaniny’in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti.
44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel’in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr’a çarparak filelere gitti: 1-0
Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
48. dakikada Bakasetas’ın korner vuruşuna iyi yükselen Hugo’nun kafası ağlara gitti: 2-0
57. dakikada Bardhi’nin enfes frikiği ağlarla buluştu: 3-0
69. dakikada Bakasetas’ın pasında Trezeguet plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0
80. dakikada ceza sahası içinden Martins’in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, evinde Monaco’yu 4-0 mağlup etti.
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