Monaco'dan flaş Falcao atağı! Sözleşmesi uzatılıyor Fransa medyasında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın da gündeminde olan Radamel Falcao'nun kulübü Monaco ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.



Sözleşmesi uzatılıyor L'Equipe'ten Regis Testelin'in haberine göre; Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.



Galatasaray'dan teklif alan Kolombiyalı golcünün, 2022'ye kadar kontrat istediği belirtildi.

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