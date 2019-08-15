Monaco'dan flaş Falcao atağı! Sözleşmesi uzatılıyor
Fransa medyasında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın da gündeminde olan Radamel Falcao'nun kulübü Monaco ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.15 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sözleşmesi uzatılıyor
L'Equipe'ten Regis Testelin'in haberine göre; Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.
Galatasaray'dan teklif alan Kolombiyalı golcünün, 2022'ye kadar kontrat istediği belirtildi.
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