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Spor Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 7.haftasında Monaco ile Lyon karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Monaco-Lyon maçı saak kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-11 12:39:00 -
Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de heyecan 7.hafta maçlarıyla sürüyor. 11 Eylül Pazar günü Monaco ile Lyon karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta başlayacak?

Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Monaco ile Lyon bu akşam TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Stade Louis II'de oynanacak mücadele beIN Sports 3'tan naklen yayımlanacak

Monaco: Nubel; Disasi, Badiashile, Maripan; Aguilar, Fofana, Lucas, Henrique; Diatta, Embolo, Golovin

Lyon: Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Tagliafico; Aouar, Tolisso, Caqueret; Tete, Lacazette, Toko Ekambi

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