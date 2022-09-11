Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Fransa Ligue 1'in 7.haftasında Monaco ile Lyon karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Monaco-Lyon maçı saak kaçta?
Fransa Ligue 1'de heyecan 7.hafta maçlarıyla sürüyor. 11 Eylül Pazar günü Monaco ile Lyon karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta başlayacak?
Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Monaco ile Lyon bu akşam TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Stade Louis II'de oynanacak mücadele beIN Sports 3'tan naklen yayımlanacak
Monaco: Nubel; Disasi, Badiashile, Maripan; Aguilar, Fofana, Lucas, Henrique; Diatta, Embolo, Golovin
Lyon: Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Tagliafico; Aouar, Tolisso, Caqueret; Tete, Lacazette, Toko Ekambi