Leonardo da Vinci’nin eseri Mona Lisa'nın tablosuna pastalı saldırı yapıldı. Görgü tanıkları, siyah peruk takan bir erkeğin tekerlekli sandalyeyle Leonardo da Vinci'nin ünlü başyapıtının yanından geçtiğini ve aniden ayağa fırlayarak tuvale bir pasta fırlattığını söyledi. İfadeye göre, fail daha sonra havaya bir buket gül attı ve dakikalar sonra Louvre'un güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Mona Lisa nerede?

Mona Lisa nerede? Mona Lisa hangi ülkede sergileniyor?

Leonardo da Vinci’nin eseri Mona Lisa Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Mona Lisa; İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresidir. Resim hâlen Paris'teki Louvre Müzesi'nde Francesco del Giocondo'nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergilenmektedir. Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir, kadının yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır. Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir. Bu tablo, geniş ölçüde tanındı; karikatürleri yapıldı, araştırıldı ve Louvre Müzesi'nin en önemli eserlerinden olarak düşünüldü.