Molla Sadreddin dualarla anılıyor

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84 yaşında ebedi aleme göçen Sadreddin Efendi, yapmış olduğu irşad faaliyetleriyle binlerce kişinin hidayete ermesine vesile olmuştu. Ömrünü İslam davasına adayan Molla Sadreddin Hoca, geride sayısız talebe bıraktı. 1968-1975 yılları arasında İstanbul Merkez Vaizliği görevini yürüten ve son nefesine kadar hakikat mücadelesi veren Molla Sadreddin, iyi seviyede Arapça ve Farsça da biliyordu. Bir dönem Fatih İsmail Ağa Kur’an Kursu’nda da hocalık yapan Yüksel, İslami camia tarafından oldukça seviliyordu. Molla Sadreddin Efendi, 25 Aralık 2004 yılında vefat etti.