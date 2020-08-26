Moldova: Türkiye ile ilişkilerimiz yükselişte

Bugün Moldova'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Türkiye ile ilişkilerimiz yükselişte"

Dodon, iki günlük resmi ziyaretle Moldova’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü, Türk diplomasisinin liderini ülkelerinde memnuniyetle karşılayarak ikili Moldova-Türkiye ilişkilerinin, karşılıklı ilgi odağı olan tüm alanlarında yükselişte olduğunu söylediğini bildirdi.

Dodon, pandemiye karşı mücadelede Moldova'ya yapılan insani yardımdan ve komşu ülkelerde mahsur kalan Moldova vatandaşlarının tahliyesi için sağlanan yardım dolayısıyla Türkiye hükümeti ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

"Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizi ziyaret edeceğini umuyorum"

Moldova ve Türkiye arasındaki Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi’nin bir parçası olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun birinci toplantısının bugün Kişinev’de yapılmasının mühimliğine değinen Moldova Devlet Başkanı, salgının yol açtığı sorunları birlikte aşacaklarını belirterek önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkelerine ziyaretinin mümkün olacağını umudunu dile getirdiğini belirtti.