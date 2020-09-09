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Aktüel Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, seçimlerde yeniden aday olacak
Aktüel

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, seçimlerde yeniden aday olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:03:41 -
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, seçimlerde yeniden aday olacak

KİŞİNEV (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkede 1 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Dodon, ülkede 1 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı ile ilgili Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Seçimlerde adaylık için başvuruda bulunduğunu belirten Dodon, "Vatandaşların desteğinden emin olduğum için ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmek amacıyla aday olmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Başlattığı siyasi programını ikinci dönemde de devam ettirmek istediğine dikkati çeken Dodon, hem Rusya hem de Batı ülkeleriyle iyi ilişkileri sürdürmeyi planladığını dile getirdi.

Adaylar arasında eski Moldova Başbakanı ve Batı yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) Lideri Maia Sandu, eski İçişleri Bakanı ve Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nastase, eski Parlamento Başkanı ve Pro Moldova Lideri Andrian Candu da bulunuyor.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için 1 Eylül'de başlayan adaylık başvuru süreci 11 Eylül'de sona eriyor.

Rusya yanlısı tutumu ile bilinen 45 yaşındaki Dodon'un adaylığı Moldova Parlamentosunda en çok sandalyeye sahip Sosyalist Parti tarafından destekleniyor.

Ülkede 2016’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan İgor Dodon, yüzde 52,27 oy almıştı.


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