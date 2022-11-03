Moğolistan’da Tonyukuk Müzesi’nin temeli atıldı

Moğolistan’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen proje için temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Kültür Bakanı Nomin Çinbat, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin ile milletvekilleri, tarihçiler, bürokratlar ve bölge halkı katıldı.

Bakan Ersoy, 2024’de tamamlamayı planladıklarını söyleyerek “Moğolistan Kültür Bakanlığı, Bilge Tonyukuk Müzesi için 7 hektar alan tahsis etti. 2002 yılında sit alanı olarak ilan edilen bu bölgenin korunmasına ve müze yapımına uygun hale getirilmesine destek sundular. Müze yapımı sonrası bu bölgede, ilk etapta 20 hektarlık bir alanda kültür-turizm kompleksi yapılmasının planlanması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir” dedi. Ersoy, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bakanlar Ersoy ve Çinbat, iki ülke bürokratları eşliğinde müzenin temelini attı.