THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Modern yaşamın yeni problemi erken ergenlik

İlk keşfedildiği yıllarda çok önemsenmeyen ‘erken ergenlik’ şimdilerde modern çağın en büyük problemleri arasında yer alıyor. Kadın Sağlığı Kliniği’nden Op. Dr. Evrim Aksoy anlattı.Erken ergenliğe kızlarda mı erkeklerde mi daha sık rastlanıyor?

23 Aralık 2018 Pazar 15:30
Modern yaşamın yeni problemi erken ergenlik

Erken ergenlik kızlarda erkeklerden daha sıktır ve çoğu zaman nedeni ortaya konulamaz. Ancak bazen altta yatan çok önemli bir tıbbi problem olabilir. Özellikle de erkek çocuklarda görülüyorsa daha da şüpheli yaklaşmak gerekir. 

ALTTA YATAN CİDDİ BİR PROBLEM DE OLABİLİR!

Erken ergenliğe giren çocuklar akranlarından önce büyümeye başladıklarından kemiklerdeki büyüme noktaları da daha önce kapanır, akranlarından daha kısa boylu olabilirler. Normalden erken dönemde yaşamak zorunda kaldıkları adet kanaması, erişkin görünüme ulaşmak gibi durumlar çocuğu psikolojik açıdan olumsuz etkileyebilir. Eğer altta yatan tıbbi bir problem bulunuyorsa (beyin tümörleri gibi) ve tanı konulmakta geç kalınırsa hayatı tehdit edebilir.

GDO’LU VE HORMON KATKILI BESİNLER ERKEN ERGENLİK SEBEBİ!

Dünyada son 10 yılda, ülkemizde de son 5 yılda özellikle dikkati çeken oranda erken ergenlik problemine rastlanıyor. Yapılan araştırmalar aldığımız gıdalar içinde bulunan hormon ve katkı maddelerinin çocuklarda bu duruma neden olduğunu gösteriyor. Büyüme hormonu eklenerek yetiştirilen meyveler (çilek vs) sebzeler (domates, brokoli vs), yine hormon (özellikle östrojen) eklenerek hızlı büyütülen tavuklar ve yumurtalar, etler ve sütler çocuklarda hormon uyarısına neden olabiliyor. Normal şartlarda çocukluk döneminde bu hormon uyarı sistemi beyinde, ergenliğe kadar sessiz bir bekleme sürecindeyken bu dış uyarıların artışı ile aktif hale geliyor. Aynı zamanda katkı maddeleri kadar olmasa da iklim değişiklikleri ve fiziksel koşullar, kullanılan plastik malzemeler, oyuncaklar içindeki hormon benzeri etki oluşturan kimyasallar da erken ergenliği başlatabiliyor. Fast food tarzı ve yapay endüstri ürünleri ile beslenme alışkanlıkları obeziteye neden olarak vücut yağ oranını arttırmak koşuluyla erken ergenliğe neden olabiliyor. 

ERKEN ERGENLİK ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

• Ruhsal ve beyin gelişimi açısından henüz çocuk ancak vücut yapısı olarak erişkin görünümünde olan bu çocuklar kısa boylu kalabiliyor. 

• Çocuklar kimlik çatışması yaşıyor.

• Arkadaşları, ailesi ve öğretmenleriyle iletişim problemi yaşayan çocuk okulda başarısız oluyor. 

• Agresif, kendine güvensiz, değersizlik duygusuna sahip bu çocuklarda madde bağımlılığı, intihar eğilimi görülebiliyor.  

ERKEN ERGENLİK HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

• Beyin tümörleri

• Beyin abseleri ve enfeksiyonları

• Böbreküstü bezlerinin tümörleri

• Yumurtalık-testis tümörleri ve hastalıkları 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    1. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    2. Adana’da aranan hükümlü yakalandı
    3. Gaziantep'te kan döküldü! Bir kişinin..
    4. Ordu'da kayıp kişinin cesedi denizde..
    5. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    6. Haberlere konu olan iş makinası,..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni..
    9. Metin Akpınar hakkında soruşturma
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    12. Suriye'ye gitmek için evden çıktı, su..
    13. Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta..
    14. Kuşburnu yağının bilinmeyen faydaları
    15. Kuruyan ve çatlayan eller için doğal..
    16. Çocuklardaki sosyal fobiye dikkat!
    17. Cezayir'de 2018 tasfiyelerle geçti
    18. Sarı Yelekliler protestosu Lübnan'a..
    19. İlber Ortaylı canlı yayında açıkladı!..
    20. Tsundoku sendromu nedir?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak