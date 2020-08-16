Modern pentatlonda "İznik Biathle-Triathle Yarışları" iptal edildi

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, eylül ayında yapılması planlanan İznik Biathle-Triathle Yarışları'nın iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden pandemi süreci, spor dünyası için risk teşkil etmeye devam etmektedir. İznik Belediyesi ile 11-12 Eylül tarihlerinde organize etmeyi planladığımız yarışlar, sporcu, antrenör, hakem ve organizasyon ekibimizin sağlığının riske atılmaması için iptal edilmiştir." denildi.