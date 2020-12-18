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Spor Modern pentatloncu İlke Özyüksel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Modern pentatloncu İlke Özyüksel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:35:09 -
Modern pentatloncu İlke Özyüksel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Milli pentatlet İlke Özyüksel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlke Özyüksel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli sporcu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu kaydeden İlke Özyüksel, seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

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