ANTALYA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) tarafından düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Galip Dere Plajı'nda düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Ferdi Milli Takım Seçmesi ve Kulüpler Türkiye Kupası yarışması tamamlandı.

Organizasyonun ilk gününde takım, ikinci gününde triathle ve üçüncü gününde biathle yarışması yapıldı. Şampiyonada 623 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışların son gününde sporcular biathle mix 9 yaş altı, 11 yaş altı, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı, gençler, büyükler, master 40+, 50+, master 60+ kadınlar ve master 70+ erkekler kategorilerinde yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Yerel Yönetimler Sorumlusu Kurul Başkanı Zafer Peker ve federasyon yetkilileri verdi.