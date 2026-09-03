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Gündem Dünyada çok az sayıda ülke yapabiliyor! Bayraktar AKINCI hedefi 12’den vurdu
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Dünyada çok az sayıda ülke yapabiliyor! Bayraktar AKINCI hedefi 12’den vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle yürütülen testlerde; Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurmayı başardı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin.” açıklaması yaptı.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen testlerde, Bayraktar AKINCI Tarruzi İnsansız Hava Aracı, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle yürütülen testlerde, milli güdüm çözümleri başarıyla denendi.

Mühimmat atış testleri kapsamında Bayraktar AKINCI platformundan bırakılan LGK-82 Lazer Güdüm Kiti entegreli mühimmat, belirlenen zırhlı askeri aracı vurarak başarıyla imha etti.

Testlerin bir diğer aşamasında ise GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. Bayraktar AKINCI'dan bırakılan GÖZDE Güdüm Kiti entegreli mühimmat, hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle ve tam isabetle vurdu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, testlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hareketli hedef, hassas vuruş. Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin." ifadesini kullandı.

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