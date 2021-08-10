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Ekonomi Model üretim alanlarında ilk hasat gerçekleştirildi
Ekonomi

Model üretim alanlarında ilk hasat gerçekleştirildi

GÜBRETAŞ’ın model üretim alanları projesinde ilk hasat Taşköprü sarımsağında gerçekleştirilirken, verimde yüzde 20 artış sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 10:38:00 -
Model üretim alanlarında ilk hasat gerçekleştirildi

Etkili ve dengeli bir gübreleme programının uygulandığı arazide, dekar başına 2 bin 800 kilogram verime ulaşılırken, üretici uygulamasıyla elde edilen verim 2 bin 320 kilogram olarak gerçekleşti. GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, model üretim alanları projesiyle ülke için ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerde verim ve kaliteyi artırmanın yollarını geliştirdiklerini bildirdi.

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