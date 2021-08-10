Model üretim alanlarında ilk hasat gerçekleştirildi
GÜBRETAŞ’ın model üretim alanları projesinde ilk hasat Taşköprü sarımsağında gerçekleştirilirken, verimde yüzde 20 artış sağlandı.
Etkili ve dengeli bir gübreleme programının uygulandığı arazide, dekar başına 2 bin 800 kilogram verime ulaşılırken, üretici uygulamasıyla elde edilen verim 2 bin 320 kilogram olarak gerçekleşti. GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, model üretim alanları projesiyle ülke için ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerde verim ve kaliteyi artırmanın yollarını geliştirdiklerini bildirdi.