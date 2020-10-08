Modanisa’dan “Moda Şimdi”

Modanisa’nın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak defilelerin ilki 9 Ekim Cuma günü “Campus Show” (Kampüs Şovu) konsepti ile gerçekleştirilecek. Modanisa Fashion Now / Campus Show Defilesi 9 Ekim Cuma akşamı 19.30-20.30 saatleri arasında moda tutkunlarıyla Modanisa’nın 10 milyonu aşkın takipçisi olan YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarından yapılacak canlı yayınlarda buluşurken, Türkiye’den 40 mega influencer ile aktiviteler gerçekleştirilecek ve diğer Modanisa hesaplarında influencer’lar ile bağlantılar kurulacak. Refka&Benin, Tuva, İnşirah, Muni Muni ve Ceylan Otantik markalarının yer alacağı Campus Show defilesine her marka yeni sezondan 10 kombin ile katılacak.

Sonbahar kış trendlerinin sahne alacak

Modanisa Fashion Now Defileleri kapsamında 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci defilenin konsepti ise “Runway Show” (Podyum Şovu) olacak. 2020 Sonbahar Kış trendlerinin sahne alacağı defile 21.00-21.30 saatleri arasında Modanisa’nın tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanacak defileye yine Refka&Benin, Tuva, İnşirah, Muni Muni ve Ceylan Otantik markaları katılırken, her marka podyum üzerinden 50 farklı tarzda oluşturacakları koleksiyonlarını online video ile sunacak.

Koridor şovu 23 Ekim'de

Fashion Now defile serisinin 23 Ekim Cuma günü 21.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek son bölümü ise “Corridor Show” (Koridor Şovu) konseptinde moda tutkunları ile buluşacak. Farklı ülkelerden moda fenomenleri 2020 Modanisa Sonbahar Kış koleksiyonundan seçtikleri parçalarla “Fashion Now” konsepti ile kendi koridorlarından podyum videolarını paylaşırken, bu defileler tüm Modanisa hesapları ve fenomenlerin hesaplarında aynı anda özel Modanisa videosu ile canlı yayınlanacak.