Modanisa Endonezyalıların kalbini fethetti

Tesettür giyim ürünlerini online ortamdan müşterileriyle buluşturan Modanisa.com, Muhafazakar Moda Haftası yolculuğuna Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan devam etti.

TAM NOT ALDI

26 Temmuz 2018 günü başlayan ve 40 defilenin sergilendiği Jakarta Modest Fashion Week’de ilk podyuma çıkan, Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa için hazırladığı abiye koleksiyonu oldu. Raşit Bağzıbağlı x Modanisa koleksiyonu, Uzak Doğulu sektör liderleri ve modaseverlerin kalbini kazandı. Koleksiyondaki gündüz ve gece kıyafetleri esas olarak kırmızı, yeşil, beyaz, pudra, mor, mavi ve siyahtan oluşan bir renk paletini bir araya getiriyor. Katmanlı fırfırlar ve dantel süslemelerle göz alıcı nitelik kazanan koleksiyon, detaylarında zenginlikler taşıyor.

MODACILARLA İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Jakarta Modest Fashion Week’te Modanisa’yı temsil eden Marka Müdürü Havva Kahraman, Bağzıbağlı koleksiyonunun Endonezya’da podyuma çıkmasından gurur duyduklarını dile getirerek, “Raşit’in trend tasarımları, İslami kurallara göre giyinen kadınların ihtiyaçlarıyla birebir örtüşüyor. Bu tarz koleksiyonların sayısını, tasarımcılığını İslami giyim stili konusunda geliştiren modacılarla işbirliği yaparak artırmak istiyoruz. Jakarta Modest Fashion Week’te çok canlı bir atmosfer var. Podyumdaki koleksiyonumuza gösterilen ilgi, bu moda haftasının, Uzak Doğu’da Modanisa tarzı giyinen kadınlar için çok canlı ve önemli bir vitrin olduğunu kanıtlıyor” dedi. Kahraman, ürünlerinin İstanbul, Londra ve Dubai’nin ardından Jakarta’da da gönülleri fethettiğini vurguladı. Avrupa, ABD ve Orta Doğu’da bilinen bir marka olan Modanisa, Doğu ve Batı’nın giyim tarz ve kültürleri arasında köprü misyonu üstlenen küresel bir alışveriş platformu. Modanisa ekibi, Jakarta’dan Bali’ye geçerek, burada yeni koleksiyonlarının çekimlerini yapacak.