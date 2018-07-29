0553 313 94 23

Modanisa Endonezyalıların kalbini fethetti

Tesettür markası Modanisa, ürünlerini Endonezya’nın başkenti Jakarta’da gerçekleşen Modest Fashion Week’e Raşit Bağzıbağlı koleksiyonuyla damga vurdu. Koleksiyon, Endonezyalı modaseverlerden beğeni topladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:41
Modanisa Endonezyalıların kalbini fethetti

Tesettür giyim ürünlerini online ortamdan müşterileriyle buluşturan Modanisa.com, Muhafazakar Moda Haftası yolculuğuna Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan devam etti.

TAM NOT ALDI

26 Temmuz 2018 günü başlayan ve 40 defilenin sergilendiği Jakarta Modest Fashion Week’de ilk podyuma çıkan, Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa için hazırladığı abiye koleksiyonu oldu. Raşit Bağzıbağlı x Modanisa koleksiyonu, Uzak Doğulu sektör liderleri ve modaseverlerin kalbini kazandı. Koleksiyondaki gündüz ve gece kıyafetleri esas olarak kırmızı, yeşil, beyaz, pudra, mor, mavi ve siyahtan oluşan bir renk paletini bir araya getiriyor. Katmanlı fırfırlar ve dantel süslemelerle göz alıcı nitelik kazanan koleksiyon, detaylarında zenginlikler taşıyor.

MODACILARLA İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Jakarta Modest Fashion Week’te Modanisa’yı temsil eden Marka Müdürü Havva Kahraman, Bağzıbağlı koleksiyonunun Endonezya’da podyuma çıkmasından gurur duyduklarını dile getirerek,  “Raşit’in trend tasarımları, İslami kurallara göre giyinen kadınların ihtiyaçlarıyla birebir örtüşüyor. Bu tarz koleksiyonların sayısını, tasarımcılığını İslami giyim stili konusunda geliştiren modacılarla işbirliği yaparak artırmak istiyoruz. Jakarta Modest Fashion Week’te çok canlı bir atmosfer var. Podyumdaki koleksiyonumuza gösterilen ilgi, bu moda haftasının, Uzak Doğu’da Modanisa tarzı giyinen kadınlar için çok canlı ve önemli bir vitrin olduğunu kanıtlıyor” dedi. Kahraman, ürünlerinin İstanbul, Londra ve Dubai’nin ardından Jakarta’da da gönülleri fethettiğini vurguladı. Avrupa, ABD ve Orta Doğu’da bilinen bir marka olan Modanisa, Doğu ve Batı’nın giyim tarz ve kültürleri arasında köprü misyonu üstlenen küresel bir alışveriş platformu. Modanisa ekibi, Jakarta’dan Bali’ye geçerek, burada yeni koleksiyonlarının çekimlerini yapacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:41
  1. İstanbul
  2. Jakarta Modest Fashion Week
  3. modanisa
  4. Endonezya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
    1. Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama:..
    2. Tam 1,5 yılda topladı, 65 bin lira..
    3. Gül duyurdu: Hayvan hakları kanunu..
    4. Haydarpaşa Garı'nın altından 'altın'..
    5. Çinliler tonlarca Türk kirazı yiyecek
    6. Evde ürettiği kızılötesi kamerayı..
    7. Trump ile Brunson pazarlığı yapıldı..
    8. Moldova Cumhurbaşkanlığı binasına Türk..
    9. Fenerbahçe'de genç yıldızın bileti..
    10. Kurum: İmar barışı kaçağın anahtarı..
    11. KPSS'de üçüncü oturum başladı
    12. Dünyanın en tuhaf evleri
    13. Sağlık turizminde tanıtım hamlesi
    14. Bir dönem sona eriyor! Tapuda ödenen..
    15. Yapılandırmaya rekor başvuru
    16. ABD'liler sokağa çıktı: Ayağa kalkar..
    17. e-Devlet'de yeni dönem! Bugün başladı
    18. 'İsrail er geç bunun bedelini ödeyecek'
    19. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş..
    20. 'Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım..
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!