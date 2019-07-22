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Modalife’dan 1 günde teslim fırsatı!

Modalife mobilya mobilyalarınızı 1 günde teslim ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
Modalife’dan 1 günde teslim fırsatı!

Modalife Mobilya Türkiyenin her yerine teslimat yapmasının yanı sıra birde stokta bulunan ürünlerini müşterisine 1 günde teslim ediyor. Fabrikadan halka aracısız satış yapan Modalife Mobilya teslimat konusunda oldukça hızlı.

Müşteri memnuniyetini satışlarında ilk sırada bulunduran Modalife mobilya kdv indirimi bitmesine rağmen kendi bünyesinde kdv indirimi fiyatlarını devam ettiriyor. Tüketicinin cebini her zaman düşünün Modaife Mobilya satın aldığınız ürünleri de siz isteyene kadar deposunda muhafaza edebiliyor.

Modalife Mobilyanın bütün kampanyalarından haberdar olmak ve ürünlerini incelemek için www.modalife.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
  1. Modalife mobilya

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