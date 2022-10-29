Mobilya yüklü tırda yangın çıktı
Yalova'da mobilya yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü. İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Hersek gişelerinde sürücüsü öğrenilemeyen E 24 HO 799 Rusya plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Hersek gişelerinde sürücüsü öğrenilemeyen E 24 HO 799 Rusya plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, mobilyalar tamamen yandı.