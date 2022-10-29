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Yerel Mobilya yüklü tırda yangın çıktı
Yerel

Mobilya yüklü tırda yangın çıktı

Yalova'da mobilya yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü. İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Hersek gişelerinde sürücüsü öğrenilemeyen E 24 HO 799 Rusya plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 07:02:00 -

İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Hersek gişelerinde sürücüsü öğrenilemeyen E 24 HO 799 Rusya plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, mobilyalar tamamen yandı.

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