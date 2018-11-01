Mobil zabıtadan Bulgar ve Yunan turist açılımı

Edirne'de turistlerin istek ve şikayetlerini almak amacıyla oluşturulan ve "Mobil zabıta" olarak da anılan "WhatsApp istek ve şikayet hattına" Yunan ve Bulgar turistlerde ileti gönderebilecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan turistlere, "WhatsApp istek ve şikayet hattını" tanıtan broşürler dağıttı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da sınır kapısından giriş yapan turistlere istek ve şikayet hattı hakkında bilgi verdi,

Hacıoğlu yaptığı açıklamada, geçen yıl turistlere yönelik Türkçe "WhatsApp istek ve şikayet hattı" oluşturduklarını hatırlattı.

Edirne'ye Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist geldiğini belirten Hacıoğlu, "WhatsApp istek ve şikayet hattımız bundan sonra Bulgarca, Yunanca ve Türkçe olarak hizmet verecek. Bunun tanıtımı için Bulgarca ve Yunanca broşürler hazırladık. Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarımız, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan turistlere bu el broşürlerini dağıtıyor. Bu hat, şikayetin yanı sıra, gelen misafirlerimizin taleplerini de içerecek. Amacımız bu talepler doğrultusunda varsa açık alanlarımızı belirlemek ve buna göre tedbir almaktır" diye konuştu.

"Adeta bir gurbetçi sezonu gibi"

"WhatsApp istek ve şikayet hattı" tanıtımı için hazırlanan afişleri otellere, alışveriş merkezlerine ve tarihi çarşılardaki iş yerlerin asıldığını aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem Yunanca hem de Bulgarca bilen çalışanlarımız şikayet hattından gelen istek ve talepleri değerlendirerek anında cevap verecekler. Azami bir saat içerisinde ilgiliye dönülmüş olacak. Daha önce bu uygulamayı Türkçe olarak hayata geçirdik. Geçen yıl 370, bu yıl 180 civarı şikayet geldi ve değerlendirdik. Tüm kamu kuruluşları ile özel işletmeleri içeren şikayetler bunlar. Bu manada Edirne Belediyesi de iyi çalışıyor. Belediyeyi ilgilendiren şikayetleri ilgili arkadaşa iletiyoruz ve anınca cevap geliyor. Sahil bölgelerimizde sıkıntılarımız oldu. Onları geç de olsa çözdük. Bu hat sonuçta amacına hizmet ediyor. Hafta sonu yaklaşıyor, bakın bugün adeta bir gurbetçi sezonu gibi sınır kapısından giriş var. Gümrük ve emniyet müdürümüze çalışan takviyesi yaptığı için teşekkür ediyoruz."

Bulgarca ve Yunanca hazırlanan 10 bin broşürün turistlere dağıtılacağını aktaran Hacıoğlu, Pazarkule Sınır Kapısı'nda da turistlere broşür verileceğini kaydetti.

" 2018'in 9 ayında 3 milyon turist"

Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun şekilde Edirne'ye geldiğini ifade eden Hacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017'nin ilk 10 ayında ilimize gelen yerli, yabancı turist ve ziyaretçi sayısı yaklaşık 2,5 milyondu ama bu rakam 2018'in 9 ayında 3 milyonu çoktan geçti. Çünkü ilimiz çok verimli bir sezon geçirdi. Güneydeki 76 kilometrelik kıyımız ve şehir merkezindeki tarihi ve kültür dokusu ile kur farkı dolayısıyla turistlerin tercihi olduk. 1 ve 2 Kasım günü, Bulgaristan'da halk aydınları günü olarak kutlanıyor. Adeta bizdeki öğretmenler günü gibi tüm öğrenci ve öğretmenlere tatil. Dolayısıyla bu tatil sebebiyle Bulgaristan vatandaşları 15 gün önceden Edirne 'deki tüm otelleri rezerve etti. Havaların güzel olması ve tatil olması Edirne'de yoğunluk oluşturdu."

Bulgar ve Yunan turistler, istek ve şikayetlerini WhatsApp programı üzerinden "+905528402222" numaralı telefona yazabilecek.