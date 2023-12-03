Mobil geleceğin yeni aktörleri! Banka işlemlerinde muhatabınız kim?

Hesap açmak, fatura ödemek veya kredi başvurusunda bulunmak… Mobil bankacılık sayesinde finansal işlemlerimizin çoğunu bulunduğumuz yerden dakikalar içinde gerçekleştirebiliyoruz. Bunun için cep telefonumuzdaki birkaç tuşa basmamız yeterli. Haliyle mobil bankacılığa olan talep de gün geçtikçe artıyor. Gitnux’da yer alan bir makaleye göre küresel mobil bankacılık pazarının 2028'de 1.359,5 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Geleceğin bankaları müşterilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için dijital yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Peki mobil bankacılıkta giderek daha fazla görmeyi beklediğimiz özellikler neler? İşte bunun cevabı:

QR İşlemleri

QR kod ile ödeme yapmayı uzun bir süre daha bırakamayabiliriz. Zira Grandviewresearch tarafından yayımlanan bir rapora göre küresel QR kod ödeme pazarının 2030'a kadar %16,9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Bankalar da QR kod ile müşterilerine daha hızlı ve kullanışlı bir mobil deneyim sunmanın yolunu buldu.

Blok zinciri

Kripto para talebine olan artış son yıllarda herkesin gündeminde. Ancak kripto piyasasının esnek yapısı aynı zamanda yeni güvenlik ihtiyaçlarını da doğuruyor. Tam da bu nedenle finansın geleceğinde blok zinciri (blockchain) çok önemli bir role sahip. Blok zinciri (blockchain) bir işletme ağında bulunan katılımcılar tarafından ağdaki kayıtların şifreli olarak tutulduğu elektronik bir defterdir.

Giyilebilir teknolojiler ile uyumluluk

Akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler geliştirdiği fonksiyonlar sayesinde neredeyse akıllı telefonlara rakip hale geldi. Bu büyüme fırsatından yararlanmak isteyenlerden biri de finans sektörü. Mobil bankacılık sistemlerinin giyilebilir teknolojilere uyumlu hale gelmesi gelecekte beklenen trendler arasında.

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GPS desteği

Bankalar ve finansal kuruluşlar müşterilerine daha fazla kişiselleştirilmiş deneyim sunmanın peşinde. GPS sinyalleri veya IP adresleri bu noktada bankalara avantaj sağlayabilir. Mobil bankacılık uygulamaları konum algılama özelliği kazanarak müşterilerine bulundukları konuma uygun teklifler sunabilirler. Örneğin tatil için gittiğiniz sıcak bir bölgedeyseniz yazlık kıyafetler ile ilgili en son indirimler bildirim kutunuza düşebilir.

Sesli ödemeler

Alexa, Siri gibi sesli asistanlar uzun zamandır hayatımızda. Ancak sürekli iyileşiyor ve daha fazla alanda karşımıza çıkıyorlar. Bunlardan biri finans sektörü. Mobil bankacılıkta yapay zekâ desteğiyle birlikte sesli tanıma özelliği de gelişiyor. Bu yöntemde müşteriler para transferi yapmak için kimlik bilgilerini vermek zorunda kalmıyor. Mobil asistanlar kullanıcıların seslerini ayırt ederek kimliklerini doğrulayabiliyor.

Oyunlaştırma

Mobil bankacılıkta yaygınlaşmasını beklediğimiz diğer bir yenilik de oyunlaştırılmış hizmetler. Bu trend, müşterilerin finansal sağlığını iyileştirmesi için eğlenceli etkinlikler sunuyor. Puanlar, rozetler, ödüllendiren eğitimler gibi eklentilerle kullanıcıları finansal konularda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

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