MOBİAD’tan Özbekistan’a çıkarma

Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD), Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Özbek-Türk İş Forumu’na katıldı. Türk mobilyacılara, Özbekistan’daki ekonomik reformlar ve mobilya sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi aktarıldı.

Yapılan toplantıya, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz, MOBİAD Başkanı Alper Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Ekonomi Bakanlığı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren Türk ve Özbek iş adamları katıldı. Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker katıldığı forumda, Türk mobilyacılara, Özbekistan’daki ekonomik reformlar ve mobilya sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

"Ülkedeki mobilya sektöründe bir boşluk var"

Yapılan forum hakkında bilgile veren MOBİAD Başkanı Alper Bektaş yapılan organizasyonun Ekonomi Bakanlığı ve DKİB’in destekleriyle gerçekleştirildiğini, amaçlarının Türk mobilyacıların Özbekistan piyasasına açılmasının önünü açmak olduğunu söyledi. Bektaş "Ülkedeki mobilya sektöründe bir boşluk var, Özbekistan’daki mobilya sektörünün gelişmeye müsait ve Özbek iş insanlarıyla bu alanda iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Özbekistan’da inşaat sektörünün hızla gelişmekte. İnşaatın geliştiği yerde mobilya ihtiyacı doğacaktır. Amacımız, Özbekistan’a mobilya ihracatını artırmak ve bu ülkede üretim yapmak" dedi.

Program sonrası, Türk mobilyacılar temaslar kapsamında Taşkent ve Semerkant’taki işletmeleri ziyaret ederek iş görüşmeleri gerçekleştirdi.