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Mobbing nedir? Mobbing türleri nelerdir? Mobbing nasıl uygulanır?

Mobbing, özellikle iş yerinde kişiyi taciz etmeye, sindirmeye, kabadayılık yapmaya ya da psikolojik baskı yapmaya verilen isimdir. Peki, mobbing türleri nelerdir? Mobbing nasıl uygulanır?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:34:00 -
Mobbing nedir? Mobbing türleri nelerdir? Mobbing nasıl uygulanır?

Mobbing, işyerinde psikolojik taciz kavramının uluslararası dillerde yer edinmiş bir tanımdır. Yaygın kullanım şekliyle “mobbing” olarak dünya çapında kullanılır. Genellikle mobbing yapılan kişiler iş yerinde, becerikli, aktif ve çalışkan kişilerdir. Mobbing yapan kişiler, hedeflerinin aşağılama, alay, damgalama, dışlama ve izolasyon gibi eylemlerle istifa etmesini amaçlamaktadır. İşte”  Mobbing türleri nelerdir? Mobbing nasıl uygulanır? Mobbing yapıldığında nereye başvurulur?” sorularının cevabı…

Mobbing türleri nelerdir ve mobbing nasıl uygulanır?

Ofis hastalığı olarak da bilinen mobbing aslında bir zorbalık çeşididir.

Belirli bir çalışan hakkında bir söylenti yaymak iftira atmak,

Çalışanın görevlerini yerine getirmesini güçleştirmek,

Çalışanı istifa etmesini sağlamaya çalışmak,

Konuşurken sözünün kesilmesi,

İş yerinde küskünlükler,

Alay etmek ve lakap takma,

Çalışanı görmezden gelmek,

Yapılan işin sabote edilmesi

Sürekli suçlanma ve eleştirilme

Uygunsuz şakalar yapılması

Konumun küçümsenmesi

Sözlü veya fiziksek cinsel tacize maruz bırakılması

Sözlü ya da yazılı tehdit

Motivasyonun kırılmaya çalışılması

Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere yönlendirilmesi

Mobbing yapıldığında nereye başvurulur?

Yukardaki tutumlara bakarak kendisine mobbing yapıldığını düşünen kişiler aşağıdaki kurum ve kuruluşlara başvuru yapabilirler.

Alo 170,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Anayasa Mahkemesi,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER),

Kamu Görevlileri Etik Kurulu,

 Kamu Denetçiliği Kurumu,

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

İl, İlçe İnsan Hakları Kurullarına başvurabilirler.

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