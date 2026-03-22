Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, acı haber doğrulanırken helikopter enkazına ve kahraman şehitlerimizin naaşlarına ulaşıldığı bildirildi.

TSK ve ASELSAN Yasta: 7 Kahraman Şehit

Yürekleri dağlayan kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, savunma sanayimizin ve ordumuzun gücünü yansıtan bir tabloyu ortaya koydu. Helikopterde bulunan;

  • Dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli,

  • Bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz,

  • İki ASELSAN teknisyenimiz şehit oldu. ASELSAN personelinin bölgedeki teknoloji transferi ve sistem entegrasyonu için orada bulunması, yerli savunma sanayimizin küresel çapta verdiği mücadelenin ne denli ağır bedellerle yürütüldüğünü bir kez daha hatırlattı.

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."

 

 

 

Anne

Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar...

Allahim vatana hizmet eden herkesi koru...

Kalanlara selamet dayanma gücü ver...
