Elektrikli otomobilde en büyük hayal kırıklığı bu model oldu!

J.D. Power tarafından gerçekleştirilen son memnuniyet araştırması, elektrikli otomobil pazarında şaşırtan bir sonucu ortaya koydu. Büyük beklentilerle piyasaya sunulan Honda Prologue, 1000 üzerinden yalnızca 623 puan alarak sektör ortalamasının (727) tam 104 puan altında kaldı.

Bu sonuç, modelin kullanıcı beklentilerini karşılamakta ciddi şekilde zorlandığını gözler önüne serdi.

Sorunlar Bitmiyor: Yazılım ve Donanım Alarm Veriyor

Uzmanlara göre Honda Prologue’un başarısızlığının arkasında birden fazla kritik neden bulunuyor.

Sınırlı menzil ve yüksek fiyat politikası, kullanıcıların en çok eleştirdiği noktalar arasında yer alırken; Consumer Reports verileri ise daha ciddi bir tabloyu ortaya koyuyor. Araçta sık sık tekrarlayan yazılım hataları, elektrik sistemlerindeki arızalar ve genel güvenilirlik sorunları, sürücülerin güvenini zedeliyor.

Kullanıcılar, modelin rakiplerine kıyasla “ayırt edici bir avantaj sunmaması”nı da önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor.

Rekabet Kızışıyor: Rakiplerden Kritik Hamle

Honda cephesinde bu sorunlar tartışılırken, Volkswagen elektrikli araç pazarında agresif bir adım attı. Yeni tanıtılan Volkswagen ID.Cross, yaklaşık 28 bin euro başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Güçlü motor seçenekleri ve farklı batarya alternatifleri sunan model, hem fiyat hem de performans açısından pazarda dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli Araçta Güven Krizi mi?

Ortaya çıkan veriler, elektrikli otomobil pazarında sadece teknoloji değil, kullanıcı deneyiminin de belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, özellikle yazılım stabilitesi ve güvenilirlik konularında yaşanan sorunların markalar için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.