  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir İran vurdu bir Hizbullah! Terör devletinde ağır bilanço Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu Savaş rüzgarları Dubai’yi vurdu: Konut piyasasında büyük çöküş! İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı: Bu düşüş manipülasyon! Alım fırsatını kaçırmayın Son dakika! İstanbul Fatih'te doğalgaz patladı: 2 bina çöktü, enkaz altından 10 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı G-7 Devletlerinden büyük alçaklık! Saldıranı değil kendini savunanı kınıyorlar CHP'li Mustafa Sarıgül koyunlara saman ısmarladı! Netanyahu'nun zor gecesi: Her cephede sarsılıyoruz!
Elektrikli otomobilde en büyük hayal kırıklığı bu model oldu!

Elektrikli araç kullanıcılarının memnuniyetini ölçen son araştırmada Honda Prologue sınıfta kaldı. Düşük puanı, yazılım sorunları ve beklentileri karşılamayan performansıyla dikkat çeken model, rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

J.D. Power tarafından gerçekleştirilen son memnuniyet araştırması, elektrikli otomobil pazarında şaşırtan bir sonucu ortaya koydu. Büyük beklentilerle piyasaya sunulan Honda Prologue, 1000 üzerinden yalnızca 623 puan alarak sektör ortalamasının (727) tam 104 puan altında kaldı.

Bu sonuç, modelin kullanıcı beklentilerini karşılamakta ciddi şekilde zorlandığını gözler önüne serdi.

 

Sorunlar Bitmiyor: Yazılım ve Donanım Alarm Veriyor

Uzmanlara göre Honda Prologue’un başarısızlığının arkasında birden fazla kritik neden bulunuyor.

Sınırlı menzil ve yüksek fiyat politikası, kullanıcıların en çok eleştirdiği noktalar arasında yer alırken; Consumer Reports verileri ise daha ciddi bir tabloyu ortaya koyuyor. Araçta sık sık tekrarlayan yazılım hataları, elektrik sistemlerindeki arızalar ve genel güvenilirlik sorunları, sürücülerin güvenini zedeliyor.

Kullanıcılar, modelin rakiplerine kıyasla “ayırt edici bir avantaj sunmaması”nı da önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor.

 

Rekabet Kızışıyor: Rakiplerden Kritik Hamle

Honda cephesinde bu sorunlar tartışılırken, Volkswagen elektrikli araç pazarında agresif bir adım attı. Yeni tanıtılan Volkswagen ID.Cross, yaklaşık 28 bin euro başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Güçlü motor seçenekleri ve farklı batarya alternatifleri sunan model, hem fiyat hem de performans açısından pazarda dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

 

Elektrikli Araçta Güven Krizi mi?

Ortaya çıkan veriler, elektrikli otomobil pazarında sadece teknoloji değil, kullanıcı deneyiminin de belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, özellikle yazılım stabilitesi ve güvenilirlik konularında yaşanan sorunların markalar için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23