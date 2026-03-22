48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

Hürmüz Boğazı ve stratejik enerji tesisleri üzerinden yürütülen karşılıklı ültimatomlar, Orta Doğu’daki gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen trafiğe açmaması durumunda, ülkedeki en büyük elektrik santrallerinden başlayarak enerji altyapısını "yerle bir edeceklerini" ilan etti.

"Su Depolayın, Telefonları Şarj Edin"

Trump’ın bu hamlesine yanıt, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yardımcısı İsmail Sekab İsfahani’den geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan İsfahani, işgal rejimi (İsrail) ve Körfez ülkelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik çarpıcı bir uyarı yayınladı:

"48 saat içinde su depolayıp telefonlarınızı şarj edin. Hazırlıklı olun."

İsfahani, ABD’nin İran altyapısını hedef alması durumunda, İran’ın da bölgedeki ABD ve İsrail’e ait enerji, bilişim ve tatlı su arıtma tesislerini hedef alacağını ima etti. Bu durumun, ABD ve müttefikleri üzerinde çok daha ağır bir baskı oluşturacağını savundu.

Bölgesel Elektrik Kesintisi Riski

Gerilime dair bir diğer önemli açıklama ise İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’ten geldi. Arif, İran’ın stratejik tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının sadece İran’ı değil, tüm bölgeyi etkileyeceğini belirterek, "İran altyapısına yapılacak saldırı, bölge genelinde yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır," uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı’nda Düğüm Çözülmüyor

Küresel enerji arzının %20’sinden fazlasının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda ticari akış neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Trump’ın 48 saatlik ultimatomu piyasalarda büyük bir tedirginlik yaratırken, Tahran yönetimi "stratejik sabır" aşamasının geçtiğini ve sahadaki kontrolün kendilerinde olduğunu iddia ediyor.