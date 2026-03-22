  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı G-7 Devletlerinden büyük alçaklık! Saldıranı değil kendini savunanı kınıyorlar CHP'li Mustafa Sarıgül koyunlara saman ısmarladı! Netanyahu'nun zor gecesi: Her cephede sarsılıyoruz! İsrail tankları Hizbullah’ın hedefi oldu! Sınır hattında sıcak temas Bu bağnaz kemaliste haddini bildirin! Allah’a ve peygambere saldıran bu densizi kodese tıkın! Miço yine haddini aştı: Türkiye'ye meydan okudu Trump, Binlerce Amerikalı genci ölüme Gönderiyor: Büyük İsrail hayali için kurban olacaklar İşgal rejimi kabusa uyandı: İRAN Füzesi Holon’u da vurdu! Faşist Ben Gvir’e büyük şok! İsrailli kadın yüzüne haykırdı ‘Burada yerin yok’ Netanyahu ve kabinesine öfke büyüyor
Gündem 48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Gündem

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran'dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, bölge halkına seslenerek 48 saatlik bir hazırlık süreci içinde olmaları çağrısında bulundu.

Hürmüz Boğazı ve stratejik enerji tesisleri üzerinden yürütülen karşılıklı ültimatomlar, Orta Doğu’daki gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen trafiğe açmaması durumunda, ülkedeki en büyük elektrik santrallerinden başlayarak enerji altyapısını "yerle bir edeceklerini" ilan etti.

"Su Depolayın, Telefonları Şarj Edin"

Trump’ın bu hamlesine yanıt, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yardımcısı İsmail Sekab İsfahani’den geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan İsfahani, işgal rejimi (İsrail) ve Körfez ülkelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik çarpıcı bir uyarı yayınladı:

"48 saat içinde su depolayıp telefonlarınızı şarj edin. Hazırlıklı olun."

İsfahani, ABD’nin İran altyapısını hedef alması durumunda, İran’ın da bölgedeki ABD ve İsrail’e ait enerji, bilişim ve tatlı su arıtma tesislerini hedef alacağını ima etti. Bu durumun, ABD ve müttefikleri üzerinde çok daha ağır bir baskı oluşturacağını savundu.

Bölgesel Elektrik Kesintisi Riski

Gerilime dair bir diğer önemli açıklama ise İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’ten geldi. Arif, İran’ın stratejik tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının sadece İran’ı değil, tüm bölgeyi etkileyeceğini belirterek, "İran altyapısına yapılacak saldırı, bölge genelinde yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır," uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı’nda Düğüm Çözülmüyor

Küresel enerji arzının %20’sinden fazlasının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda ticari akış neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Trump’ın 48 saatlik ultimatomu piyasalarda büyük bir tedirginlik yaratırken, Tahran yönetimi "stratejik sabır" aşamasının geçtiğini ve sahadaki kontrolün kendilerinde olduğunu iddia ediyor.

Dünya

Gündem

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

körfez ülkeleri rahat beyler.. altın arabalarını eritip içerler, nolcak ....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23