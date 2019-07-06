MNG Kargo elektrikli bisikletlerle dağıtım yaparak doğayı koruyor Karbon salınımını aşağı çekmeyi öngören proje yürüten MNG Kargo, 2017’den bu yana elektrikli bisikletlerle dağıtım yapıyor.

MNG Kargo, çevreyi korumak için 2017’den bu yana elektrikli bisikletlerle dağıtım yapıyor. Şirket, 100’ü aşkın şubesinde 200’ü kullanılan bisiklet sayısını yukarı taşımayı planlıyor. MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin, karbon salınımını aşağı çekmeyi öngören projeyi büyütmeyi; filolarına daha çok elektrikli taşıt katmayı planladıklarını ifade etti.

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