Türkiye’de askeri sanayi alanında yürütülen milli hamleler en hızlı şekliyle devam ediyor . Türkiye, İHA ve SİHA'lar ile havacılık alanında sağlam bir tecrübe elde etti. Türkiye'nin bir diğer hedefiyse Milli Muharip Uçak projesi oldu.

MMU projesi, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. MMU, 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkışını gerçekleştirecek. TUSAŞ TF-X Muharip uçağı, 2025 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Söz konusu uçağın 2029 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceği ön görülüyor.

MMU projesi ne demek? Milli Muharip Uçak nedir?

Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatıldı. Söz konusu proje ile yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi hedefleniyor. 2030’lu yıllarda kademeli olarak devreden çıkartılması planlanan F-16 uçaklarının yerini modern uçakların alması bekleniyor. Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile askeri sanayi alanında milli hamlelere bir imza daha atılacak.