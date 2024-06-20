MMU Kaan'ın rakibinden haber var! '500 bin oldu' diyerek duyurdular

Lockheed Martin, "500.000 uçuş saatini kutlarken, sadece F-22'nin değil, tüm hava muharebesinin devam eden evrimine bakıyoruz" dedi.

"Bugün F-22'de devam etmekte olan modernizasyon çalışmaları ve stratejik yükseltmeler, yeteneklerini daha da geliştirecek ve aynı zamanda yeni nesil hava hakimiyetini mümkün kılacaktır."

ABD Hava Kuvvetleri Raptor'u, hava hâkimiyetini hızlı ve uzak mesafelere yansıtmak üzere tasarlanmış stealth, süper sürat, manevra kabiliyeti ve entegre aviyoniklerin bir kombinasyonu olarak tanımlamaktadır.

Başlangıçta sadece hava üstünlüğü sağlayan bir varlık olarak tanıtılan F-22 daha sonra hem havadan havaya hem de havadan karaya görevler yapmaya başlamıştır.

Kongre onay vermeye başladı

Son birkaç yıl içinde servis, filonun geri kalanı için kaynakları serbest bırakarak en eski uçak gövdelerini emekliye ayırmaya başlamak için Kongre'den onay almaya başladı.

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Bu kararın üç Blok 20 uçağı hariç tüm uçakların elden çıkarılmasına neden olması ve toplam F-22 filosunu 186 uçaktan 153 uçağa düşürmesi bekleniyordu.

Bu planın arkasındaki nedenler arasında servis, Blok 20'nin daha yeni bloklara kıyasla yalnızca temel havadan karaya yeteneklere sahip olması nedeniyle şu anda eğitim için kullanılan bu 33 uçağı operasyonel bir duruma yükseltmek için gerekli olacak yüksek maliyetler.

Emeklilik planı 2023 mali yılında Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tarafından zaten engellenmişti ve 2025 mali yılı NDAA da aynı yolda devam etmeyi amaçlıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, yükseltmelerinin çok pahalı olacağını söyleyerek en eski Raptor'ları emekliye ayırmaya odaklanmış gibi görünse de, kalanların en son yeteneklerle donatılması ve NGAD ile değiştirilene kadar uçabilecekleri her senaryoda geçerli olmaları için yükseltilmesi için çok çalışıyor.