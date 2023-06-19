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Ekonomi MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti'den asgari ücret açıklaması
Ekonomi

MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-19 18:33:00 - 2023-06-19 18:36:10
MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bilgi verirken, yüksek kiralarla ilgili şikayetleri de yakından takip ettiklerini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, yüksek kiralarla ilgili şikayetler ve asgari ücrete dair önemli mesajlar verdi.

Asgari ücret

Çelik, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili "Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır" dedi.

Fahiş kira artışı

Kiralardaki fahiş artışlara da değinen Çelik, "Vatandaşlarımızın kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.


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