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Ekonomi MKK, önemli aktörlerden biri konumunda
Ekonomi

MKK, önemli aktörlerden biri konumunda

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, “Sunduğumuz ürünler ve hizmetlerle 30 milyona yakın yatırımcı, 50 milyonu aşan hesap kaydıyla ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunan önemli aktörlerden biriyiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:07:00 -
MKK, önemli aktörlerden biri konumunda

Arıkan, 21 Eylül 2001 tarihinde devreye giren kurumun sermaye piyasalarının ve menkul kıymetlerin kâğıttan dijital kayda uzanan yolculuğunda önemli rol oynadığını ifade etti. Arıkan, veri depolamada ve kayıt saklamada standartları daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

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