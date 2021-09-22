MKK, önemli aktörlerden biri konumunda
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, “Sunduğumuz ürünler ve hizmetlerle 30 milyona yakın yatırımcı, 50 milyonu aşan hesap kaydıyla ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunan önemli aktörlerden biriyiz” dedi.
Arıkan, 21 Eylül 2001 tarihinde devreye giren kurumun sermaye piyasalarının ve menkul kıymetlerin kâğıttan dijital kayda uzanan yolculuğunda önemli rol oynadığını ifade etti. Arıkan, veri depolamada ve kayıt saklamada standartları daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.