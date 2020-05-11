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Teknoloji

MKEK'ten yeni hamle: Üretim başlıyor

Savunma sektöründeki arz-talep dengesi, ihtiyaçların farklı yönelimi doğrultusunda günden güne değişiklik gösteriyor. MKEK, AK-47 tüfeklerinde de kullanılan 7,62x39 mm Kalashnikov mermilerini üretmeye başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:27:00 -
MKEK'ten yeni hamle: Üretim başlıyor

Yerli piyasada değişen ihtiyaçlar, üreticiyi yeni yatırımlar konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Gazi Fişek Fabrikası'nda kurulan imalat hattını hizmete aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre yeni hat, kurumun yeni projesi çerçevesinde yerli üretime makinelerden teşkil edildi. Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi video konferans yoluyla katıldı.

Üretim kapasitesini üç kat artıracağı belirtilen hatta MKEK, AK-47 tüfeklerinde de kullanılan 7,62x39 mm Kalashnikov mermilerini üretmeye başlayacak. Ek olarak firmanın hâlihazırda imal ettiği 7,62x51 mm NATO mühimmatın yanı sıra 5,56x45 mm ve 7,62x51 mm NATO büzmeli manevra fişeklerin üretim sayısı da yükseltilecek. Böylece iç ve dış piyasada artan talebin yerli olanaklarla karşılanması hedefleniyor.

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