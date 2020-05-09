MKEK'den yerli maske üretim makinesi

Bugüne kadar güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu maskeleri üreten MKEK, salgın sonrasında ortaya çıkan cerrahi maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlere destek olmak üzere harekete geçti.

Açık kaynaklardan yararlanıp kurumun mühendislik bilgileriyle yerli cerrahi maske makinesi geliştiren MKEK, geçen hafta itibarıyla makinelerin üretimine başladı.

Makineler hızla devreye alınırken, MKEK'de 8, askeri dikimevlerinde 3 makineyle Türkiye'deki cerrahi maske üretimine katkı sağlanıyor.

Makineler gelecek dönemde kamu ve özel sektöre de teslim edilmeye başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Malzeme Ofisi üzerinden Sağlık Bakanlığının maske ihtiyacını karşılamak üzere 20 makine Kırıkkale Valiliğine verilecek. Sonrasında özel sektörün talebi olan 35 makinenin üretimi gerçekleştirilecek.

Solunum cihazı performansını belgeledi

MKEK'nin salgınla mücadele çalışmaları kapsamında geliştirdiği Sahra solunum cihazına yönelik olarak da yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Cihazla ilgili sertifikasyon çalışmaları kapsamında Güven Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesinde yapılan ön performans testleri sonucunda beklentiler karşılanırken, 7 Mayıs'ta ISO belgeleri alındı, CE belgesi için de çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Gerçekleşen görüşmeler neticesinde yeni konseptin ilk çalışması olan ambu sisteminden hava pompalı sisteme geçiş yapıldı. Taşınabilir portatif MKEK Sahra Solunum Cihazı da göreve hazır hale getirildi.

Askeri fabrikalarda da yoğun mesai

Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Kara, Deniz ve Hava dikimevleri de kısa sürede organize olarak bugüne kadar 10 milyon cerrahi maske ve 50 bin hijyenik tulum üretti. MKEK tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen makinelerin hizmete alınmasıyla haftada 3 milyon cerrahi maske ve 10 bin hijyenik tulum üretilmesi hedefleniyor.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı İlaç Fabrikası Müdürlüğü de günlük 1000 litre olan dezenfektan üretimini günlük 2 bin litreye çıkararak çalışmalarını yoğunlaştırdı.