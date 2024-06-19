MKE'den dev hamle! Asya'dan sonra Amerika'ya da ihracatı başardılar

MKE, dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarlarından olan Eurosatory’de Amerikan Pazarı’na yönelik 30 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Yarı otomatik hafif silah satışını içeren anlaşma, MKE’nin uluslararası pazarda büyüme hedeflerine katkı sağlayacak olması ve Amerikan pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından ciddi önem arz ediyor.

Yüksek kalite standartları ve ileri teknoloji ürünü silahlarıyla küresel savunma sanayinde tercih edilen bir marka olmayı sürdüren MKE, Amerikan Pazarı’na yönelik bu yeni anlaşma ile şirketin sektördeki konumunu daha da sağlamlaştıracak ve uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracak.

MKE’den Türkiye’nin ilk obüs ihracatı!

TSK'nın ihtiyaçları kapsamında tamamen yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından geliştirilen havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüs boran ilk olarak asya kıtasına ihraç edilmişti. bu bağlamda teslimat ile cumhuriyet tarihinin obüs sınıfında ilk ihracatı da gerçekleştirilmiş oldu.

2023 yılının sonlarında yapılan anlaşmayla birlikte adı açıklanmayan asya ülkesi, 18 adet 105 mm hafif çekili obüs boran satın almıştı. MKE, teslim edilecek obüslerin sevkiyat öncesi test ve muayene işlemlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

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