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Spor MKE Ankaragücü'nün Afyonkarahisar kampı
Spor

MKE Ankaragücü'nün Afyonkarahisar kampı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 21:07:21 -
MKE Ankaragücü'nün Afyonkarahisar kampı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana, ısınmayla başlayan takım daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Oynanan hücum organizasyonlarının ardından antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Ankara ekibi, 2020-2021 sezonu kamp programına yarın Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.


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