MKE Ankaragücü'ne sportif direktör Başkent ekibi, eski futbolcularından Adnan Erkan ile 1 yıllığına anlaştı

ANKARA (AA) - Başkent ekibinin eski kalecilerinden Adnan Erkan, MKE Ankaragücü'nde sportif direktör olarak göreve başladı. Sarı-lacivertli ekipte 1993-2000 yıllarında forma giyen ve son 3 sezonda da takım kaptanlığı görevinde bulunan Erkan yapılan sözleşme gereği 1 yıl boyunca sportif direktörlük görevini yürütecek. Sportif direktör Adnan Erkan, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da görev almıştı.





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