MKE Ankaragücü'ne sportif direktör
Başkent ekibi, eski futbolcularından Adnan Erkan ile 1 yıllığına anlaştı16 Temmuz 2019 Salı 14:32
ANKARA (AA) - Başkent ekibinin eski kalecilerinden Adnan Erkan, MKE Ankaragücü'nde sportif direktör olarak göreve başladı.
Sarı-lacivertli ekipte 1993-2000 yıllarında forma giyen ve son 3 sezonda da takım kaptanlığı görevinde bulunan Erkan yapılan sözleşme gereği 1 yıl boyunca sportif direktörlük görevini yürütecek.
Sportif direktör Adnan Erkan, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da görev almıştı.
YORUM YAZ