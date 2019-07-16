MKE Ankaragücü'nde transfer - Başkent ekibi geçen sezon da kadrosunda yer alan Sadaev ile bir yıllığına anlaştı



ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcu Zaur Sadaev'i kadrosuna kattı. Kulüpte yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun ikinci yarısında başkent ekibinde forma giyen Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde futbolcunun yanı sıra kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.