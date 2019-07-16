MKE Ankaragücü'nde transfer
- Başkent ekibi geçen sezon da kadrosunda yer alan Sadaev ile bir yıllığına anlaştı16 Temmuz 2019 Salı 14:24
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcu Zaur Sadaev'i kadrosuna kattı.
Kulüpte yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun ikinci yarısında başkent ekibinde forma giyen Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde futbolcunun yanı sıra kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.
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