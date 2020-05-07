  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular, 11 Mayıs'ta Kovid-19 testinden geçecek

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:57:13 -
MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular, 11 Mayıs'ta Kovid-19 testinden geçecek

ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları 11 Mayıs Pazartesi günü tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Kovid-19 testi uygulandığı hatırlatılarak, "11 Mayıs'ta koronavirüs taraması kapsamında futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Kovid-19 PCR testi yapılacaktır." denildi.

Yapılan son testte bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar 11 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı