  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:26:14 -
MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan ile yollar ayrıldı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nde sportif direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ile yollar ayrıldı.

Başkent kulübünün başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adnan Erkan'la bugün itibarıyla yolların ayrıldığını belirterek, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adnan Erkan ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Ankaragücü'ndeki görevimden ayrılıyorum. Bu büyük camiada görev yapmama vesile olan başkan ve yönetim kurullarına, çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve her daim desteklerini benden esirgemeyen vefakar taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, başkent temsilcisinin sağlık ekibi değişti. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Doç. Dr. Togay Evrin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı, kulüp doktorluğu görevine Doç. Dr. Gürhan Dönmez'in getirildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!
Gündem

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

Terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddia edildi.

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması sonrası trafik sigorta şirketleri hasarsızlık sebebiyle büyük kar elde etmeye başladı...
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı ba..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı