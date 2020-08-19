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Spor MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:02:59 -
MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampta bulunan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Kovid-19 testine tabi tutuldu.

Açıklamada, "Yapılan testler sonucunda takımımızda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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