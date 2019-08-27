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MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

27 Ağustos 2019 Salı 19:59
MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Aykan Atik yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Dar alan oyununun ardından şut çalışmasıyla süren idmanın son bölümde taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman yenilenme koşusu ile sona erdi.

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:59
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
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  4. SÜPER LİG

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