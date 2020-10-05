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Spor MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor mesaisi başladı
Spor

MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:47:30 -
MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor mesaisi başladı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, bir günlük aranın ardından teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde çalıştı.

Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın, pozisyon oyunlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Milli takımlarda bulunan Saba Lobjanidze ve Atakan Çankaya'nın yanı sıra HES Kablo Kayserispor maçında burnu kırılan Idriz Voca ile sol kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyuna devam edemeyen Joseph Paintsil'in idmana katılmadığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Jonathan Bolingi ile Murat Sipahioğlu'nun tedavilerine devam edildiği, Zvonimir Sarlija ve Mücahit Can Akçay'ın ise takımla çalışmalara başladığı duyuruldu.

MKE Ankaragücü, Beştepe Tesisleri'nde yarın çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.


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