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Spor

MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 21:10:03 -
MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

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