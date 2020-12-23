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Spor MKE Ankaragücü'nde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:52:46 -
MKE Ankaragücü'nde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine, Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.


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