MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile anlaştı
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.
MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.
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