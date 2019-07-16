MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile anlaştı Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.

MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.

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