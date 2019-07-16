MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme yeniledi

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı milli stoper Michal Pazdan ile sözleşme yeniledi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pazdan'ın gelecek yıl bitecek sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı.

İmza töreninde, Polonyalı savunma oyuncusunun yanı sıra sportif direktör Adnan Erkan ve kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pazdan, "Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



