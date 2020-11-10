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Spor MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kampa girecek
Spor

MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kampa girecek

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:52:15 -
MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kampa girecek

ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kamp yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalınan maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takımın, yarın Antalya'da kampa gireceği ifade edildi.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki kampın 10 gün süreceği kaydedildi.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 puan alabilen ve henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü, son sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

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