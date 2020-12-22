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Spor MKE Ankaragücü Kulübünden Özkan Sümer için taziye mesajı
Spor

MKE Ankaragücü Kulübünden Özkan Sümer için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:06:36 -
MKE Ankaragücü Kulübünden Özkan Sümer için taziye mesajı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk futbolunda unutulmaz yere sahip, Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sümer'e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

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